Son dakika haberi! Giresun Valisi Ünlü, müdahale ettikleri olay sırasında silahla yaralanan polisleri ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak ilçesinde müdahale ettikleri olay sırasında silahla yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.