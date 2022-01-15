Son dakika haberi! Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü, görevlerinden ayrılan futbol takımı yardımcı antrenörleri Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür etti.

Galatasaray Kulübü, görevlerinden ayrılan futbol takımı yardımcı antrenörleri Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, sarı kırmızının şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz." denildi.