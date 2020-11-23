Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

23.11.2020 23:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:01

Son dakika habere göre - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 49 bin 232'ye yükseldi.

- Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

PARİS - Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 49 bin 232'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 501 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 232'ye yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde bin 946'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 898 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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