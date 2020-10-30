Son dakika haberi | Eski Fas Başbakanı: "İntikam için Fransızlara saldırmak caiz değil"
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Son dakika haberi | Eski Fas Başbakanı: "İntikam için Fransızlara saldırmak caiz değil"

30.10.2020 01:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 01:46
Son dakika haberi | Eski Fas Başbakanı:

Gelen son dakika haberlerine göre Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, bir Müslüman'ın Hz. Peygamber'in intikamını almak için Fransızlara saldırmasının caiz olmadığını söyledi.

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, bir Müslüman'ın Hz. Peygamber'in intikamını almak için Fransızlara saldırmasının caiz olmadığını söyledi.

Benkiran Facebook üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber'e hakaret ederek hata etmiştir. Macron'un açıklamalarının, ifade özgürlüğüyle alakası yoktur. Bu, düpedüz insanların inançlarına saldırmaktır. O, bizim için canımızdan daha değerli olan kişiye hakaret etmiştir." dedi.

Dünyadaki Müslümanlara seslenen Benkiran, "Tüm bu hakaretlere rağmen Hz. Peygamber'in intikamını almak ve onu müdafaa etmek için Fransızlara saldırmak caiz değildir." diye konuştu.

Benkiran, insanlık tarihinde gelinen noktada, insanların diyalog, gösteri ya da boykotla tepkilerini ortaya koyabileceğini belirtti.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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