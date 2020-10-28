Son dakika haberi | Erdoğan: "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız"
28.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:00
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız"
Erdoğan: "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu