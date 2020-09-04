Son dakika haberi | Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Son dakika haberi... Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimiELAZIĞ'da, 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

04.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:34

Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

ELAZIĞ'da, 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimi Elazığ'da sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Mahmut Şener'in katılımıyla başlatıldı. Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da katılımıyla, Vali Fahribey Caddesi'nde yapılan koronavirüs denetimlerinde iş yerlerinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallara uyulması için vatandaşa uyarılarda bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Ali Koç Şenol Güneş Lionel Messi Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Karar Almanya Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 13:36:10. #1.14#
title