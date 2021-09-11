Son dakika haberi: Düzce'de jandarmadan 3 farklı noktada uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı noktada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, gün içerisinde 3 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlk operasyon Akçakoca'ya bağlı Karatavuk köyünde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 kök kenevir ele geçirildi. İkinci operasyon ise Kiremitocağı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. F.Ş.'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarını alan ekipler, eve narkotik köpeği ile baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Üçüncü operasyon ise Çamköy Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. isimli bir şahısın evine düzenlendi. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 66 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı. - DÜZCE