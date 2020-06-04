Son dakika haberi: Dumlupınar Denizaltısı'nın hazin öyküsü "Ah Bir Ataş Ver" ile dünyaya ulaştı
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Son dakika haberi: Dumlupınar Denizaltısı'nın hazin öyküsü "Ah Bir Ataş Ver" ile dünyaya ulaştı

Son dakika habere göre İzmirli 24 yaşındaki Gökhan Kaya'nın yönetmenliğinde, Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 şehit denizcinin öyküsünü anlatan "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa film, katıldığı 32 ulusal ve uluslararası festivalde 8 ödül kazandı.

Son dakika haberi: Dumlupınar Denizaltısı'nın hazin öyküsü
04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:24

İzmirli 24 yaşındaki Gökhan Kaya'nın yönetmenliğinde, Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 şehit denizcinin öyküsünü anlatan "Ah Bir Ataş Ver" adlı kısa film, katıldığı 32 ulusal ve uluslararası festivalde 8 ödül kazandı.

Çanakkale Boğazı'nda İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle 67 yıl önce çarpışan ve 81 denizciye mezar olan Dumlupınar Denizaltısı'nın hüzünlü öyküsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle dünyayı dolaştı.

İnciraltı Deniz Müzesinde 2019'da çekimi tamamlanan filmin yolculuğu, Norveç'teki Ringerike Film Festivali'nde aldığı Büyük Jüri Ödülü ile başladı.

İzmir Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülü alan yapım, Uşak Uluslararası Kanatlı Denizatı Film Festivali, Uluslararası Kisa-Ca Kısa Film Festivali, Marmara Üniversitesi Kısa Film Festivali, Bingöl Uluslararası Film Festivali ve Kızkalesi Film Festivali'nden ödülle döndü.

"Turkish Cinema 2019" kataloğuna giren eser, 72. Cannes Film Festivali'nde kısa film kategorisinde ve 69. Berlin Film Festivali, "European Film Market" kategorisinde yarışma dışı temsil hakkı kazandı.

ABD, Rusya, Ermenistan ve İngiltere'deki festivallere katılan "Ah Bir Ataş Ver", Atıf Yılmaz, Truva Atı, Yıldız Kısa Film festivallerinde yerli sanatseverlerle de buluştu.

"Ulusal meseleden daha öteye gittiğine tanık olduk"

Ödüllü filmin yönetmeni Gökhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumlupınar faciasının Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu konu üzerine yapılmış çok az proje var. Bu projeler de çoğunlukla belgesel veya metin ağırlıklı. Bizim filmimiz bu noktada, kurmaca türüne de yaslanmasından ötürü seyircinin ilgisini kolayca üzerine çekebiliyor." dedi.

"Ah Bir Ataş Ver" adlı filmde evrensel bir sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarına işaret eden Kaya, "Sadece Dumlupınar özelinde kalmadan, evrensel bir söylem oluşturmaya gayret ettik. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinde katıldığımız festivallerde almış olduğumuz geri dönüşleri dikkate alacak olursak bu önermenin ulusal bir meseleden daha öteye gittiğine heyecanla tanık olduk." diye konuştu.

Platform listelerine göre filmin büyük bütçeli Hollywood filmleriyle aynı kulvarda yer aldığı bilgisini veren Kaya, Google Play Store, iTunes ve Apple TV gibi platformlardan izleyicilerin doğrudan filme ulaşabildiği bilgisini verdi.

Yönetmen Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Evde Kal çağrısı süresince dijital platformlardan "Ah Bir Ataş Ver" adlı filmi 100 bin kişinin izlediğini belirtti.

Filmin kadrosu

Görüntü yönetmenliğini de Gökhan Kaya'nın ağabeyi Oğuzhan Kaya'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Barış Akın, Eray Ertüren, Gökmen Göçbeyli, Metehan Kaya, Özgür Molla, Tamer Yılmaz ve Ulvi Kahyaoğlu yer alıyor.

Yaşanmış bir olaydan serbest uyarlama tekniği ile çekilen film, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu açıklarında seyreden Dumlupınar Denizaltısı'nın bir İsveç gemisi ile çarpışıp saniyeler içinde boğazın derinliklerine gömülmesini konu alıyor.

Filmin devamında denizaltıda mahsur kalan askerlerin bekleyişi anlatılıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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