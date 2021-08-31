Son dakika haberi... Duhok'ta 2 çocuğun öldüğü sığınmacı kampındaki patlamada PKK'dan şüpheleniliyor
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Son dakika haberi... Duhok'ta 2 çocuğun öldüğü sığınmacı kampındaki patlamada PKK'dan şüpheleniliyor

Son dakika haberi... Duhok'ta 2 çocuğun öldüğü sığınmacı kampındaki patlamada PKK'dan şüpheleniliyor
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak'ın Duhok kentindeki bir sığınmacı kampında yaşanan patlamada 2 çocuk hayatını kaybederken, yetkililer terör örgütü PKK'dan şüphelenildiğini duyurdu.

Irak'ın Duhok kentindeki bir sığınmacı kampında yaşanan patlamada 2 çocuk hayatını kaybederken, yetkililer terör örgütü PKK'dan şüphelenildiğini duyurdu.

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Zaho ilçesindeki Kadiya Kampı'nda dün gece yaşanan patlama sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Zaho Asayiş Müdürü Şivan Sindi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın bombalı bir tuzakla gerçekleştirildiğini ve PKK tarafından yapılmış olmasından şüphelendiklerini belirtti.

Patlayıcının bir güvenlik yetkilisinin evinin yakınlarında infilak ettiğine dikkati çeken Sindi, söz konusu yetkilinin daha önce PKK tarafından tehdit edildiğini hatırlattı.

PKK, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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