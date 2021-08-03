Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı." dedi.

Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Yangınların kontrol altına alınması noktasında havadan ve karadan çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı." bilgisini verdi.

Gece boyunca karadan, sabah saatlerinden itibaren de havadan yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Taşağıl-Demirciler bölgesinin bugün ekipleri çok zorladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Arkadaşlarımız, Manavgat'ta kritik bölgelere sıçramasını bugün engelledi. Karadan çalışmalar devam ediyor. Sabah erkenden havadan da çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Antalya'daki yangınlarda görev alan ekipler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun