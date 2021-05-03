Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin...

Son dakika haber... Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir.