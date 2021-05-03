Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin...
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Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin...

Son dakika haberi | Devlet Bahçeli: 'Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir.

Devlet Bahçeli: "Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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