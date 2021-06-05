Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
Son dakika haber... AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterilen yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması...
AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterilen yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'na girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekilerin AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı ziyareti
AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut