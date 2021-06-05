Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Son dakika haber... AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterilen yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması...

AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterilen yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'na girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekilerin AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı ziyareti

AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut