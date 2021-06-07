Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Şeker'in Ailesine Başsağlığı Diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Şeker'in Ailesine Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Şeker'in Ailesine Başsağlığı Diledi
Habermetre - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Şeker'in Ailesine Başsağlığı Diledi - Haberler
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