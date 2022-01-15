Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz." - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi...
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.

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