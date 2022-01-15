Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.