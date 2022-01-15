Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi...
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri