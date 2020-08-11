Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Rize'ye geliyor
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük hafta sonu programı için 14 Ağustos Cuma günü Rize'ye geliyor.
11.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük hafta sonu programı için 14 Ağustos Cuma günü Rize'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-16 Ağustos tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinde dinleneceği öğrenilirken, programı ile ilgili bir bilgi verilmedi. - RİZE
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Kaynak: İHA