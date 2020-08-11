Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Rize'ye geliyor Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük hafta sonu programı için 14 Ağustos Cuma günü Rize'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük hafta sonu programı için 14 Ağustos Cuma günü Rize'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-16 Ağustos tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinde dinleneceği öğrenilirken, programı ile ilgili bir bilgi verilmedi. - RİZE

Kaynak: İHA