Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
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Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü

07.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:37
Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü

Son dakika gündem haberine göre KARAMAN'da uluslararası iletişim firmasında çalışan Alman uyruklu Setafen Seiler (53), iş yerinde aniden rahatsızlandı.

KARAMAN'da uluslararası iletişim firmasında çalışan Alman uyruklu Setafen Seiler (53), iş yerinde aniden rahatsızlandı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Seiler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

 Olay, bugün akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce işe başlayan Setafen Seiler, iş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Seiler yaşamını yitirdi. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis, yaptığı incelemede Seiler'in vücudunda herhangi bir yara ve başka bulguya rastlamadı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Seiler'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. 

 


Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
Son dakika haberi! Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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