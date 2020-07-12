Son dakika haberi | - Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı Son dakika haberleri: - Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti.

- Bulgaristan'da tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı

SOFYA - Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Bulgaristan'daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA