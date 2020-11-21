Son dakika haberi... Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

Son dakika haber... Bolu'da seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Bolu'da seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, yakıt aldıktan sonra evine doğru seyreden Yılmaz B. idaresindeki 14 BT 108 plakalı otomobil, Vakıfgeçitveren köyü girişinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Aracın yandığını gören sürücü Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobili söndürdü.

Çıkan yangında otomobil tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz