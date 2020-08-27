Son dakika haberi | Bodrum'da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı Son dakika habere göre BODRUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi.

BODRUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cevat Şakir Mahallesinde A.T 'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. Bir ay takip edilen şüphelinin evine ekiplerce operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde metefatemin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA