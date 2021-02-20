Son dakika haberi: BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya Başbakanı'nın geniş katılımlı hükümet kurma planından memnun
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Son dakika haberi: BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya Başbakanı'nın geniş katılımlı hükümet kurma planından memnun

20.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:12
Son dakika haberi: BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya Başbakanı'nın geniş katılımlı hükümet kurma planından memnun

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kapsayıcı ve geniş katılımlı hükümet kurma niyetinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kapsayıcı ve geniş katılımlı hükümet kurma niyetinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kubis, Libya krizinin taraflarıyla yürüttüğü temasları, başkent Trablus'ta Başbakan Dibeybe ile gerçekleştirdiği görüşmeyle sürdürdü.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kubis, Dibeybe'nin kapsayıcı ve geniş katılımlı hükümet kurma ve hükümette gençlerin yanı sıra kadınlara da yer verme niyetinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dibeybe de UNSMIL'ın Libyalı taraflar arasındaki buzları eritme ve ülkeyi yeniden barış ve istikrar ortamına kavuşturma çabalarını takdir etti.

Dibeybe ve Kubis, görüşmede, kurulacak hükümetin güvenoyu alması için Temsilciler Meclisi'nin en kısa zamanda oturum düzenlemesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kubis, 5+5 Ortak Askeri Komitesindeki hükümet üyeleriyle de bir araya geldi ve 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının süratle uygulamaya konulması için BM ve uluslararası aktörlerin sunabileceği yardımları ele aldı.

Kubis, Trablus temasları kapsamında Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile de görüştü.

Görüşmede NOC'un bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak varlığını sürdürmesinin önemine işaret edildi.

Kubis, 17 Şubat'ta Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 19 Şubat'ta da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüşmüştü.

Cenevre'deki görüşmelerde alınan kararlara göre Dibeybe'nin hükümeti kurması için önünde yaklaşık bir hafta süre bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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