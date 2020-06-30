Son dakika haberi | BM Mali'deki barış misyonunun görev süresini uzattı
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Son dakika haberi | BM Mali'deki barış misyonunun görev süresini uzattı

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresini yeniledi.

Son dakika haberi | BM Mali'deki barış misyonunun görev süresini uzattı
30.06.2020 04:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 04:57

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresini yeniledi.

BMGK'nin pazartesi günkü toplantısında, uzun yıllardır güvenlik krizinin devam ettiği Mali'de yaklaşık 15 bin asker ve polisten oluşan MINUSMA'nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı alındı.

Oy birliğiyle kabul edilen ve Fransa'nın sunduğu BMGK kararında, ABD'nin ısrarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in misyonun olası bir çıkış stratejisinin önünü açacak uzun vadeli bir yol haritası oluşturarak bunu Mart 2021'de sunması talebi de yer aldı.

MINUSMA'nın görev süresinin uzatılması kararında ilk defa bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesini ölçecek kriterlere yer verildi.

Yıllık 1,189 milyar dolar maliyetindeki misyonda, 13 bin 289 asker, 1920 polis görev yapıyor.

ABD, haziran ayı ortalarında MINUSMA'nın tedrici şekilde planının başlatılmasını istemiş ancak müttefikleri bölgedeki güvenlik durumu göz önüne alındığında bunun için erken olduğunu bildirmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2013'te kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Kaynak: AA

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