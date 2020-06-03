Son dakika haberi: Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti Son dakika güncel haberine göre Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kent kırsalında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda hafif yaralanan 2 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kent kırsalında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda hafif yaralanan 2 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi, 2 asker hafif yaralandı. Vali Oktay Çağatay, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Askerlerle yakından ilgilenen Çağatay, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Çağatay'a ziyaretinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Lap eşlik etti. Kaynak: AA