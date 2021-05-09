Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - Haberler | Yerel

Son dakika haber: Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde menfeze girip mahsur kalan kuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde menfeze girip mahsur kalan kuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki kavşakta bulunan menfeze sürüsünden ayrılan bir kuzu girdi. Kuzu sahibi yaptığı bütün uğraşlara rağmen hayvanı çıkaramayınca durumu Karlıova Belediyesi'ne bildirdi.Bölgeye Karlıova Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, menfezin bir kısmını açarak menfezde olan kuzuyu sağlıklı bir şekilde çıkarıp sahibine teslim etti.

Kuzu sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Bingöl'de menfeze giren kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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