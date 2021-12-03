Son dakika haberi | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 'İnce Çizgi' sergisi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 'İnce Çizgi' sergisi

Pandeminin kritik anlarından objektiflere yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Bekir Tuğcu pandemi döneminde yaşanan kritik anlardan oluşan fotoğrafların yer aldığı bir sergi açtı. Hastanenin giriş bölümünde açılan fotoğraf sergisine sağlık çalışanları ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin girişinde açılan "İnce Çizgi" isimli sergide Doç. Dr. Bekir Tuğcu'nun pandemi döneminin en kritik anlarında çekilen fotoğraflara yer verildi. Sergi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Baş Hekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in katılımı ile açıldı. Fotoğraf sergisine başta hastanede çalışan sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Açılışta konuşan sergi sahibi Doç. Dr. Bekir Tuğcu, "Burada görmüş olduğunuz fotoğraflar pandeminin ilk döneminde kritik anlarda çekilmiş fotoğraflardır. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, yalnızlaştığımız o boş sokakların olduğu anları göreceksiniz ve daha sonrasında hastane sürecinde yaşananlar yoğun bakım fotoğrafları ile karşılaşacaksınız. Filyasyon ekibine dahil olarak evleri dolaştığımız fotoğraflarda var ve en sonunda Covid mezarlıklarında çekilmiş fotoğrafları görmüş olacaksınız. Bütün bu olumsuzlukların olumlu şekilde bittiğini ve son fotoğrafta bir Covid hastasının doğumu ile tüm umutsuzluklara karşı umut dolu bir fotoğraflar karşılaşacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Açılışta konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Baş Hekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise, "Aslında pandemi süreci hayattan kopartılmış bir süreç olsa da sağlık çalışanları yönünden baktığımızda ruhsal ve bedensel olarak zorlu bir süreçti. Yorgunluk ile hüznü bazen de hastalarımızın şifa bulması ile mutluluğu tattığımız zamanlardı. Biliyorsunuz ki yaşananlar bir şekilde unutulup gidiyor onların hayatta baki kalmasını sağlayan bazı sanatsal etkinlikler vardır. Bunlardan bir tanesi ise fotoğraftır. İçine yorum katılarak ışığın gücünü kullanarak zihinlerde yer edinen ve yüreğe dokunan kalıcı anlar ve hafızalar oluşturur. Pandemiden geriye kalan hepimizin eş, dost veya kendi yaşadıklarımız vardır. Bizim Bekir Hocamızın fotoğraf sanatçısı olması nedeniyle pandemide yaşadıklarına şahitlik edeceğiz. Fotoğraf bir çok sanat dalından farklı bir şey büyük pencere içindeki küçük kesitleri alıp ruha dokunan anları yakalama işidir. Hocamız hem pandeminin içinde hizmet eden biri olup hem de dışarıdan anı yakalama işini çok güzel şekilde yaptı" ifadelerini kullandı.