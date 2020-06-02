Son dakika haberi... Bartın'da kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sürüyor Son dakika gelişmesine göre Bartın'da kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sürüyor.

Bartın'da kontrollü normalleşme sürecinde denetimler sürüyor.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirler kararlarının ilde kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararların ardından koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreciyle yeni döneme geçildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İş yeri, işletme ve mekanlara yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlanan ve ilan edilen rehberler yayınlanarak bu yerlerin uyması gereken kurallar ve alması gereken tedbirler belirlenmiştir. Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili olarak İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu'nun imzasıyla Valiliklere gönderilen Normalleşme Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberlerinin, tebliği ve akabinde ilimizde kurallara uyulup uyulmadığının denetimi amacıyla Vali Sinan Güner'in takibinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız görevlendirilmiş olup denetimler aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA