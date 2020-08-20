Son dakika haberi | Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un cenazesi yakınlarına teslim edildi
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Son dakika haberi | Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, korumalığını yapan kişi tarafından silahla öldürüldü.

20.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:54

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, korumalığını yapan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesindeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin, Salifov'un kendisine koruma olarak tuttuğu kişi olduğu belirlendi.

Cinayet şüphelisi ve aracındaki kişi, kaçış istikametinin bildirilmesi üzerine, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler, işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.

"Türk devleti mutlakla bunun faillerini bulacaktır"

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Salifov'un cenazesi, tüm gün süren otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, hava yoluyla önce İstanbul'a ardından Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi. Cenazeyi almaya gelen Salifov'un yakınlarının üzgün oldukları görüldü.

Salifov'un amcasının oğlu Bahtiyar Muradov, gazetecilere, üzgün olduklarını belirterek, "Çok hain bir saldırı. Türk devleti mutlakla bunun faillerini bulacaktır. Artık bir şey konuşmak istemiyoruz. Şoför de vuran da gözaltında." diye konuştu.

Şüphelilerin kimlikleri belli oldu

Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüphelinin Azerbaycan uyruklu 26 yaşındaki A.H ve 25 yaşındaki K.Z. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı değerlendiriliyor.

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Cinayet şüphelisi ve beraberindeki kişi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı

Öldürülen suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un, Azerbaycan uyruklu zanlıyı, koruma olarak tuttuğu öğrenildi

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, korumalığını yapan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesindeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin, Salifov'un kendisine koruma olarak tuttuğu kişi olduğu belirlendi.

Cinayet şüphelisi ve aracındaki kişi, kaçış istikametinin bildirilmesi üzerine, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Salifov'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı değerlendir

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Son dakika haberi | Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

Kaynak: AA

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