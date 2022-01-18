Son dakika haberi... Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söke ilçesinde faaliyette olan bazı fabrikalarda zeytinyağı sıkımında üreticiye bildirilen rakam ile faturaya yansıyan rakam arasında fark olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Aydın merkezli Antalya, İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Söke Ticaret Borsası Başkanı N.S'nin de bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haber

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