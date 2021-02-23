Son dakika haberi! Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi
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Son dakika haberi! Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi

23.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:26
Son dakika haberi! Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi

Son dakika spor haberine göre 2021 Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

2021 Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Belarus ve Romanya'da düzenlenmesi planlanan turnuvaların salgın sebebiyle iptaline karar verildi.

Belarus'un başkenti Minsk'te oynanması hedeflenen 2020-2021 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e alındı.

Öte yandan, kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralının 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda deneneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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