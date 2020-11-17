Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu

17.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:39
Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Serik ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dekar alan, zarar gördü.

Serik'e bağlı Yemişlitahta mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Alaçeşme mevkisindeki eski hayvan pazarına kadar ulaştı. 3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale edilen yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın söndürme öncü kuvvetlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 5 dekar makilik alan, zarar gördü.


Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu
Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu
Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu
Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu
Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Sakin Kent Akyaka'da sazlık alanda yangın (2)
Son dakika haberi | Sakin Kent Akyaka'da sazlık alanda yangın (2)
Son dakika haberleri: Çubuk'ta binanın çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri: Çubuk'ta binanın çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Öykü Karayel Fatih Artman
Spor Samatta Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Bursa Medya Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Antalya'da makilik yangını; 5 dekar alan kül oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:38:50. #1.15#
title