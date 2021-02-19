Son dakika haberi... ANKARA -TESK Başkanı Palandöken, "kademeli normalleşme" sürecinden esnafın beklentilerini anlattı Açıklaması

Son dakika haber: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının marttan itibaren kademeli olarak kaldırılması sürecinde esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Vatandaşların...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının marttan itibaren kademeli olarak kaldırılması sürecinde esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Vatandaşların rahat rahat ihtiyaçlarını giderebileceği ortamlar oluşturularak esnafın mağduriyeti önlenebilir. Bu durum istihdamı ve devletin gelirini de artırır." dedi.

Palandöken, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır esnafın önemli bir bölümünün müşterilerini ağırlayamadığını, marttan itibaren planlı bir şekilde gerçekleştirilecek kademeli normalleşme sürecinin esnaf ve sanatkarlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Salgın sürecinin biraz daha hafiflemesi, aşılamanın yapılması gibi tedbirlerin ardından sıranın iş yerlerinin açılmasına geldiğini ifade eden Palandöken, bazı sektörlerde açılıştan önce hazırlık yapılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, kademeli normalleşme sürecinin iller bazında salgının daha hafif seyreden yerlerden başlayacağına işaret ederek, bunun esnafın dükkanını kısmen de olsa müşterilerine açması ve iş hayatına dönmesi açısından önemli bir hamle olduğunu dile getirdi.

Marttan itibaren atılacak adımlara dikkati çeken Palandöken, "İş yerlerinin açılmasına yönelik tedbirler illerdeki hıfzıssıhha kurullarına bırakılıyor. Yani denetimler daha kolay olacak. Hijyen ve mesafe koşulları ile maske ve benzeri gibi bulaşıcılığı azaltıcı tedbirlerin denetlenmesi bu kurul tarafından yapılacak." diye konuştu.

"Faizsiz krediye ihtiyaç var"

Bir an evvel iş yerlerinin açılmasını ve esnafa "Ayağa kalk kredisi" verilmesini talep eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yıldır esnafın elindeki avucundaki bitti. Esnaf uzun süredir de borçlandı. Borçlar tekrar yapılandırıldı. Bu borçların vadesi geliyor. Yani esnaf dükkanını açar açmaz bir borç yığınıyla karşılaşılacak. Bunun için esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç var. Öte yandan var olan tüm kredi borçları, doğrudan faizsiz olarak 2022'ye ötelenmeli."

Palandöken, kademeli normalleşme dönemindeki tedbirlere de değinerek, kendilerine bağlı esnafta salgına yönelik tedbirlerde otokontrol mekanizmasının geliştiğini söyledi.

Salgına yönelik tedbirlerde olumsuz hadiselerin de görüldüğünü belirten Palandöken, "Kış turizminde Antalya, Bodrum gibi eğlence yerlerinde bu görüntüleri görebiliyorsunuz. Hala 5 yıldızlı otellerde yemek yemenin açık olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda haksız bir rekabetin olduğunu düşünüyoruz. Bulaşıcılık sadece esnaftan mı diye tereddüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, kademeli normalleşme döneminde mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bulaşıcılığın tekrar yaygınlaşmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların rahat rahat ihtiyaçlarını giderebileceği ortamların oluşturularak esnafın mağduriyetinin önlenebileceğini bildiren Palandöken, bu durumun istihdamı ve devletin gelirini de artacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey