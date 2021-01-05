Son dakika haberi... Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan ziyaretler
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Son dakika haberi... Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan ziyaretler

05.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:26
Son dakika haberi... Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan ziyaretler

Edinilen son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a, makamlarında ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a, makamlarında ayrı ayrı ziyarette bulundu.

İlk olarak Kaymakam Ayca'yı ziyaret eden Tuğgeneral Özkul, yeni Kaymakamlık binasının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Ayca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuğgeneral Özkul, daha sonra Belediye Başkanı Kaplan'a ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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