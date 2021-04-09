Son dakika haberi: Amasya'da engelli çocukların "polis olma hayali" gerçekleştirildi
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Son dakika haberi: Amasya'da engelli çocukların "polis olma hayali" gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Amasya'da engelli çocukların 'polis olma hayali' gerçekleştirildi

Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis olma hayali kuran zihinsel engelli çocuklara polis şapkası ve üniforma giydirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis olma hayali kuran zihinsel engelli çocuklara polis şapkası ve üniforma giydirildi.

Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince zihinsel engelli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda aileleriyle derneğe gelen engelli çocuklara polis şapkası takıldı, üniforma giydirildi.

Çocukları İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili komiser Gökhan Şahin ve komiser Emre Soytürk de yalnız bırakmadı.

Etkinlik, çocuklarla pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

Dernek Başkanı Ayten Altunkaynak, gazetecilere, engellilerin evlere kapanmaması, hayatın içinde olması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Derneklerinde oluşturdukları atölyede kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan zihinsel engelli çocukların polis olma hayallerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Altunkaynak, "Çocuklarımıza hayallerini sorduğumuzda, polis olmak istediler. Polis Meslek Eğitim Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerimizle çocuklarımızın hayalini paylaştığımızda, hiç düşünmeden yardımcı oldular. Polis üniforması temin eden, çocuklarımızı bu etkinlikte yalnız bırakmayan tüm emniyet personeline teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öztürk de her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını, çocukların hayallerine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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