Son dakika haberi... Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika haberi... Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı

22.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:00
Son dakika haberi... Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberine göre Aksaray merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 17 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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