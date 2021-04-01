Son dakika haberi: AK Parti'li Aydemir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu rahmetle andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: AK Parti'li Aydemir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu rahmetle andı

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haberi: AK Parti'li Aydemir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu rahmetle andı

Son dakika haberleri... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Taşcıoğlu'nun, Kovid-19 salgınına karşı mücadelesiyle yüreklerde özel bir yer edindiğini dile getirdi.

Taşcıoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçtiğini anlatan Aydemir, "Vefatı, Türkiye'de bütün insanlarımızın, dahası onu tanıyan yurt dışındakilerin yüreğinde bir iz ve acı bıraktı. Rahmetle, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Prof. Dr. Taşcıoğlu, salgına karşı mücadele veren tüm hekimler ile sağlık personeli için özel gayret sarf ettiğini vurgulayan Aydemir, "Taşcıoğlu Hocam ile beraber hayatını kaybeden bütün sağlık personeline Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Onların bu mücadelesi olmasaydı, Kovid-19 ile almış olduğumuz mesafe bu derece net olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Aydemir, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 gazetecinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: AK Parti'li Aydemir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu rahmetle andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:01:59. #1.14#
title