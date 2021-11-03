Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika haber... Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü Deaş'a yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.D. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, Mahmut Özden'e (DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı grubu içerisinde faaliyet gösterdiğini, DEAŞ'a katılımı arttırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını belirtti.

Sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu da aktaran savcı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını belirterek, Ö.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Ö.D, savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Ö.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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