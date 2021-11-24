8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Haberler
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8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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