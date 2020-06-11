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Son dakika haberi... 3 banka daha nefes kredisine katıldı

Son dakika gelişmesine göre İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yapılan anlaşma sonucunda Denizbank'ın ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da TOBB öncülüğünde sürdürülen "nefes kredisi" projesine dahil edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... 3 banka daha nefes kredisine katıldı
11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:35

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yapılan anlaşma sonucunda Denizbank'ın ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da TOBB öncülüğünde sürdürülen "nefes kredisi" projesine dahil edildiğini duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB öncülüğünde ve Odaların destekleriyle gerçekleştirilen nefes kredisi projesine 3 yeni bankanın daha dahil edildiğini belirtti. Yavuz Uğurdağ, "Koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen üyelerimizin eski güçlerine kavuşabilmeleri için çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde, Odalarımızın katkılarıyla 27 Nisan 2020 tarihinde Denizbank ile yapılan anlaşma sonucu Nefes Kredisi projesi devreye girmişti. Yapılan son görüşmeler neticesinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da Nefes Kredisi projesine dahil oldu" dedi.

Uğurdağ, "Nefes kredisini çok önemsiyoruz ve üyelerimizin bu krediden büyük fayda sağlayabileceklerini düşünüyoruz. Odalarımızın kendi bütçelerini ayırarak katı sağladıkları bu kredide ödenekler TOBB'da birleşiyor, ardından TOBB'un da katkılarıyla genel bir bütçe oluşturuluyor. Hazırlanan bu bütçe Denizbank ile birlikte yeni anlaşmaya varılan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla tüm İTSO üyelerine kullandırılacaktır. Kredi için bazı şartlar aranmaktadır. Krediyi kullanacak kişi ve şirketlerin, İTSO üyesi olması mecburidir. Bu kişi ve şirketlerin, kredi talebinde bulunacağını belirterek Odamızdan, nefes kredisi faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Faaliyet belgesini alan kişi ve şirketler, belgeleriyle kredilerine başvurabilecekler.KGF destekli olacak bu kredide sigorta ve vergi borcu kağıdı istenmemektedir. 3 milyon TL ve daha az ciroya sahip firmalarımız 50 bin TL kredi, 3 milyon ile 25 milyon TL ciroya sahip firmalarımız 100 bin TL azami miktarda kredi alabilecekler. 2020 yılında kredi geri ödemesi olmayacak, 2021 yılında ödenmeye başlanacak. 2021 yılında ise 12 aylık taksitle kredi geri ödenecek. Teminat istenmeyecek, şahıs işletmelerinde 3. şahıs kefil bulunamaması durumunda müşterinin talebi doğrultusunda maddi teminat istenebilecek. Bankalar, KGF'ye ödenecek yüzde 0,075 masrafın haricinde bir komisyon talep edemeyecekler" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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