Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7)

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Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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19.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036062
|0,69
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044012
|0,68
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051619
|0,64
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071076
|0,59
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023844
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018357
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016212
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037979
|2,72
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026268
|1,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037907
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042436
|1,59
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090887
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022174
|1,91
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,025403
|1,62
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,014005
|1,38
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,054509
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022831
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047048
|3,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033055
|3,30
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020585
|2,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029647
|2,84
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027585
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050302
|0,55
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030757
|0,52
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052178
|0,51
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050058
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050718
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065286
|0,22
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026418
|0,22
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023818
|0,21
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027353
|0,21
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072547
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,159933
|-1,70
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,088948
|-1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112141
|-1,49
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030700
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026838
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,098748
|-0,19
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018084
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012957
|-0,17
(Sürecek)
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Kaynak: AA
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