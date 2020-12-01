Son dakika haber... Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

01.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:23
Son dakika haber... Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servis uygulaması işlerini sürdürdü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis, genelgeye uyulması konusunda vatandaş ve çalışanları uyardı, araçları tedbirler kapsamında kontrol etti.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar kurallara riayet etti.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla cadde, sokak ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokalar boş kaldı.

Polis ekipleri, sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetledi, vatandaşları dışarı çıkmamaları konsunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

İlgili Haberler

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haber: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:24:20. #1.14#
title