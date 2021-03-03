Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada

İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda araçtaki kişi silahla yaralanırken, kaçan şüpheli de trafik kazası sonrası başından yaralandı. Yaşanan silahlı saldırı bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 10.50 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı şüpheli içinde 3 kişinin olduğu aracın kapısını açarak ateş etmeye başladı. Araçtakiler dışarı çıkarak kaçmaya çalışırken, silahlı saldırgan ile araçtakiler arasında kovalamaca yaşandı. Silahlı saldırı sonrasında şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Saldırgan kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Saldırı sırasında silahla yaralanan bir kişi özel bir araçla hastaneye götürülürken, silahlı saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan silahı şüpheliden aldı. Ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı. OIay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Görgü tanığı Nurullah Ateş "Araç içinde bir grup tartışma yaşandı. Şüpheli önce araçtaki bir kişiyi vurdu. Daha sonra araçtan çıkarak kaçmaya başlayanları kovalamaya başladı. Alacak verecek meselesi olduğunu anladım. 'Dolandırdınız beni' diye bağırıyordu ateş eden kişi." diye konuştu

SİLAHLI SALDIRI KAMERDABir kişinin silahla yaralandığı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı bir kişi içinde 3 kişinin bulunduğu aracın kapısını açtıktan sonra ateş etmeye başlıyor. Araçtan inen 2 kişi kaçmaya başlıyor. Kaçanlarla,silahlı saldırgan arasında kovalamaca yaşanıyor.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı