Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada

03.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:26
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada

İsa ALMAÇAYIR / ÜMRANİYE'de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı.

İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda araçtaki kişi silahla yaralanırken, kaçan şüpheli de trafik kazası sonrası başından yaralandı. Yaşanan silahlı saldırı bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 10.50 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı şüpheli içinde 3 kişinin olduğu aracın kapısını açarak ateş etmeye başladı. Araçtakiler dışarı çıkarak kaçmaya çalışırken, silahlı saldırgan ile araçtakiler arasında kovalamaca yaşandı. Silahlı saldırı sonrasında şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Saldırgan kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Saldırı sırasında silahla yaralanan bir kişi özel bir araçla hastaneye götürülürken, silahlı saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan silahı şüpheliden aldı. Ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı. OIay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Görgü tanığı Nurullah Ateş "Araç içinde bir grup tartışma yaşandı. Şüpheli önce araçtaki bir kişiyi vurdu. Daha sonra araçtan çıkarak kaçmaya başlayanları kovalamaya başladı. Alacak verecek meselesi olduğunu anladım. 'Dolandırdınız beni' diye bağırıyordu ateş eden kişi." diye konuştu

SİLAHLI SALDIRI KAMERDABir kişinin silahla yaralandığı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı bir kişi içinde 3 kişinin bulunduğu aracın kapısını açtıktan sonra ateş etmeye başlıyor. Araçtan inen 2 kişi kaçmaya başlıyor. Kaçanlarla,silahlı saldırgan arasında kovalamaca yaşanıyor.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 


Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada
Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Cansu Dere Hülya Avşar Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de otomobildekilere silahlı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:26:29. #1.14#
title