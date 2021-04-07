Son dakika haber | TTK'da iş kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Türkiye Taşkömürü(TTK)Üzülmez müessesinde meydana gelen iş kazasında S.K isimli maden işçisi elinden yaralandı.

Türkiye Taşkömürü(TTK)Üzülmez müessesinde meydana gelen iş kazasında S.K isimli maden işçisi elinden yaralandı.

Olay öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü(TTK) Üzülmez müessesinde meydana geldi. Üretim esnasında S.K isimli iş kazası geçirerek elinden yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan işçi için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K isimli maden işçisine ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastane tedavi altına alınan S.K isimli madencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı