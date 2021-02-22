Son dakika haber: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

22.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:18
Son dakika haber: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

Son dakika haberi... Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu Porsuk Bulvarı, İsmet İnönü, Cengiz Topel ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddelerindeki kontrollerde, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Araçlarda dezenfektasyonlarının da kontrol edildiği uygulamada, sürücüler ve yolcuların HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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