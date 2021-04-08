Son dakika haber: Telegraph: Rus paralı asker gücü Wagner Grubu, Putin'in özel ordusu haline geldi
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Son dakika haber: Telegraph: Rus paralı asker gücü Wagner Grubu, Putin'in özel ordusu haline geldi

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Telegraph: Rus paralı asker gücü Wagner Grubu, Putin'in özel ordusu haline geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel ordusu" haline geldiği belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin "paralı gruplara" karşı koymaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel ordusu" haline geldiği belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin "paralı gruplara" karşı koymaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Telegraph gazetesi, ABD'nin gizliliğini kaldırdığı uydu görüntülerinin, Rusya'nın Libya'da Wagner Grubu'na tank ve uçak tedarik ettiğini gösterdiğini yazdı.

Haberde, Wagner Grubu'nun Libya'da düzenli Rus ordusunun envanterinde olan teçhizatı kullandığını ve bunun da grubu Rus ordusunun gerektiğinde "inkar edilebilir" bir parçası yaptığı kaydedildi.

ABD casus uydularının çektiği görüntülere göre, Libya'da Rus SA-22 hava savunma sistemleri, IL-76 askeri kargo uçakları ve mayına dayanıklı zırhlı araçlar kullanılıyor.

Haberde, grubun, silahlı desteğin enerji rezervleri, altın ve diğer değerli metallere erişimle ödüllendirildiği Suriye, Libya ve Sahra Altı Afrika'da özellikle aktif olduğuna dikkat çekildi.

Güvenlik uzmanları, Wagner Grubu'nun Rusya'nın zayıf veya meşru olmayan rejimleri destekleyerek askeri gücünü esnettiğini belirtirken, Telegraph gazetesi, grubun Putin'in "özel ordusu" haline geldiğini yazdı.

Gazeteye konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Putin'in şefi" olarak bilinen Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen Wagner Grubu'nun "modern savaşın nasıl hızla değiştiğini" gösterdiğini söyledi.

Wallace, bu karanlık birliklerin Batı silahlı kuvvetleri için karmaşık bir sorun oluşturduğunu kaydederek "İngiltere ve müttefikleri, paralı gruplara karşı koymaya ve onların kötü etkilerine karşı dayanıklılıklarını artırmaya hazırlıklı olmaları gerekecek." dedi.

Bu grupların faaliyetlerinin tartışma konusu yapılması gerektiğini belirten Wallace, aksi halde özel güvenlik güçlerinin, orduların uyması gereken uluslararası yasaların dışında bir ulus devlet adına inkar edilebilir faaliyetlerde bulunabileceği ve yaptıklarının da cezasız kalabileceğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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