Son dakika haber! Teknokent Müdürü Öz'e Hazine ve Maliye Bakanlığından görev - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Teknokent Müdürü Öz'e Hazine ve Maliye Bakanlığından görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Teknokent Müdürü Öz'e Hazine ve Maliye Bakanlığından görev

Son dakika haberine göre Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Prof. Dr. Ersan Öz, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 238'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakana bağlı çalışarak vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organı olan Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ana paydaş olduğu Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de yürüten Prof. Dr. Öz'ün maliye alanında ve özellikle vergi konularında çok sayıda araştırması ve yayını bulunuyor. Öz, toplamda on kişiden oluşan konseyde üyelik görevini üç yıl süreyle sürdürecek.

Konuya ilişkin Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Ailesi olarak Üniversitemiz ve şehrimiz adına önemli bir görevi yürütecek Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz'e çalışmalarında başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 ildeki 20 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 ildeki 20 taşınmazı satacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
tarafsızgörüş:Küçük Esnaf a vergi muafiyeti geldi
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere
Spor Kerem Aktürkoğlu Arda Turan Abdullah Avcı Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Sultan Selim Acun Ilıcalı Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Teknokent Müdürü Öz'e Hazine ve Maliye Bakanlığından görev - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:32:12. #1.12#