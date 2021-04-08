Son dakika haber! Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
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Son dakika haber! Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 6 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 6 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlemiş ve olayla ilgili A.K., Y.G., U.İ., E.Ç., O.A., ve E.A., isimli 6 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve daha sonra işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.A., O.A., ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.,İ., ile A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.G., ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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