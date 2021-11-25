Son dakika gündem: Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(İHA)

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