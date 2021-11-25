Son dakika gündem: Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet