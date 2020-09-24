Son dakika haber... Su kuyusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Son dakika haber... Su kuyusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

24.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:06
Son dakika haber... Su kuyusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zaviye Mahallesi'nde içi boş 5 metre derinliğindeki su kuyusunda bir kedi olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ekipmanlarla kediyi yukarı çekerek bulunduğu yerden çıkardı.

Su ve yiyecek verilen kedi daha sonra bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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