Son dakika haber: SPOR Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu Son dakika haberi... SPOR (son dakika) Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık olduTFF, hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladıİSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını...

SPOR (son dakika) Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

TFF, hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı.

Bitigen, Süper Lig'in 31'inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.

Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA