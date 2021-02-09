SOFUOĞLU HAKKINDA "HALKIN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAMAK" SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI
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SOFUOĞLU HAKKINDA "HALKIN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAMAK" SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:47
SOFUOĞLU HAKKINDA

SAKARYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında tepkiye neden olan açıklamaları nedeniyle "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı.

SAKARYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında tepkiye neden olan açıklamaları nedeniyle "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, akarya'da talimatla ifadesi alınan Sofuoğlu, 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

Bir televizyon kanalında katıldığı programda üniversite öğrencileriyle ilgili değerlendirmesi tepkiye neden olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre Sofuoğlu'nun ikamet ettiği Sakarya'da talimatla ifadesi alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle İstanbul'a çağrılmayan Sofuoğlu'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda talimatla ifade verdiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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