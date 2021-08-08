Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

M.M. (56) yönetimindeki 60 HN 278 plakalı hafif ticari araç, Çağlayan köyü Sugözü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan A.B. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile aynı araçtaki A.E.İ. (3), T.L. (19), G.L. (66) ve M.L. (66) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.L, Sivas'a sevk edildi.

Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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